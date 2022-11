Anche se manca tanto al 2 gennaio, giorno ufficiale di apertura, le squadre approfitteranno di questa sosta per delineare strategie, acquisti e addii per farsi trovare pronti nel momento in cui la stagione vivrà un nuovo inizio. La Juventus, al netto dei rientri di lusso ha in testa una priorità: rinforzare le fasce. Ma non solo.- Federico Cherubini ha già cominciato la ricerca di opportunità a costi contenuti. In ogni reparto. Movimenti, infatti, ci saranno anche a centrocampo, dove Fabio Miretti e Nicolò Fagioli hanno ben figurato fino a qui, ritagliandosi un ruolo importante. Un nuovo colpo quindi è previsto? Gli acquisti in ogni settore dipenderanno anche dalle eventuali cessioni e qualche “taglio” potrebbe esserci già in inverno. Come riporta la Gazzetta, il maggior indiziato è Weston, che rischia di trovare meno spazio a causa dell’esplosione di Fagioli e del rientro di Pogba. Al centrocampista della nazionale Usa non mancano gli estimatori nella ricca Premier League e può partire..