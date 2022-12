Il futuro di Westonsi fa giorno dopo giorno sempre più lontano dalla Juventus, con lo statunitense che non è riuscito a convincere i bianconeri in questi anni in cui ha prestato servizio alla Continassa. Ecco perchè sia il giocatore, sia la società, stanno valutando con attenzione l'ipotesi di un divorzio anche nella sessione invernale. Per l'ex Schalke si potrebbe delineare un ritorno in Germania, perchè come riferito dal Corriere Torino il Borussia Dortmund starebbe valutando con attenzione la sua situazione.