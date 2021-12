Come racconta La Gazzetta dello Sport, nella lista dei giocatori che potenzialmente potrebbero essere ceduti c'è anche. Il giocatore americano non è uscito dai radar del mercato nonostante le ultime e buone prestazioni. "La sorpresa da non sottovalutare: Wes McKennie, che ha qualità indiscutibili (e rare nella rosa) ma non l’applicazione per diventare una colonna della Juve di Allegri. Se la Juve riuscisse a risparmiare o incassare con una o – meglio – due operazioni, potrebbe andare sul mercato con più serenità. Per una punta, più che per un mediano", si legge su La Gazzetta dello Sport.