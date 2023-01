Come racconta Tuttosport, la sola cessione che ha una certa probabilità di concretizzarsi è quella di Weston, che piace al Borussia Dortmund e in Premier. Tutte società in grado di investire la trentina di milioni per i quali la Juventus lo lascerebbe partire, forte della crescita di Nicolò Fagioli e Fabio Miretti e del recupero di Paul Pogba .