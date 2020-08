1









Alla fine? McKennie può costare 35 milioni di euro. L'americano ieri ha avuto il suo primo mini-bagno di folla con una ventina di tifosi presenti al J-Medical. Nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, ha conosciuto al centro medico bianconero anche qualche compagno, di passaggio per delle visite mediche di routine. Weston costerà alla Juventus 3,5 milioni subito, altri 18 nel caso in cui l'acquisto dovesse diventare a titolo definitivo (diventa obbligatorio se raggiunge il 60% di presenze con i bianconeri in gare ufficiali). Altra storia i bonus: lo Schalke si è assicurato una serie di plus fino a un massimo di 7 milioni di euro. Mancano alcuni documenti, poi sarà ufficiale.