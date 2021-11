Dopo i due gol con la Juve, contro Sassuolo e Verona, la traversa con lo Zenit e la buona gara contro la Fiorentina, l'americano ha sigillato la vittoria degli Stati Uniti in Messico dopo il vantaggio di Pulisic. In campo 90', ha confermato di vivere un periodo di forma fisica e mentale eccellente. Massimiliano Allegri ne è entusiasta e ora è il favorito per un'altra maglia da titolare anche sabato prossimo a Roma contro la Lazio.