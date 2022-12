Come racconta Tuttosport, l’obiettivo numero uno per la fascia bianconera a gennaio è davvero Ivan Fresneda. Da tempo tra i primi nomi della lista bianconera per rinforzare quel settore di campo, allora la Juventus deve vendere. E anche bene: l’indiziato principale per la cessione invernale resta Weston, un po’ perché l’americano gode di un discreto mercato (nonostante non abbia particolarmente brillato al Mondiale) con il Borussia Dortmund più avanti di altre, un po’ perché a centrocampo Max Allegri ha trovato un equilibrio anche senza il texano e andrà a ritrovare progressivamente un elemento fondamentale come Paul Pogba . Dunque McKennie è sacrificabile, a patto però che arrivi l’offerta concreta giusta.