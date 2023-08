L'MVP della notte con il Real Madrid, autore di una "bella prestazione" dice Allegri nella vittoria per 3-1 sta provando a scrivere un futuro diverso per la sua carriera. Al momento del suo ritorno alla Juventus, infatti, sembrava già pronto a dire addio, ma la sua presenza nel gruppo di allenamento e non in quello degli esuberi ha subito fatto capire che qualcosa poteva cambiare. E, dopo le parole di Giuntoli, l'indizio è diventato un po' più concreto, prendendo l'aspetto di una prova solida. I buoni allenamenti e la scelta di portarlo in tournée hanno permesso di proseguire su questa strada, aprendo domande su ciò che verrà. E ora la Juve può andare avanti con McKennie.- La sua strada estate, infatti, può prendere una piega ancora diversa. La tournée nella sua terra ha aiutato e così Wes, che inizialmente sembrava convocato anche per motivi di marketing e che è stato un volto chiave nelle attività social di questo periodo, ha potuto giocarsi concretamente le sue chances, passando da esubero fuori dai piani tecnici a giocatore in lizza per un posto e, se rimarrà, anche per una maglia da titolare nei primi impegni. Con Rabiot e Fagioli rimasti a Torino per recuperare dagli infortuni, con l'incognita Pogba e un Miretti cercato da diversi club italiani, ecco che le quotazioni dell'americano tornano ad essere importanti. La Juve, pur continuando ad attendere proposte convenienti per fare cassa, ha deciso di reintegrarlo e può davvero integrare il reparto, dopo aver giocato anche le amichevoli da titolare.sottolinea anche il Corriere dello Sport. Poi, se dovesse giungere una proposta da 30 milioni il mercato potrebbe riprendere il sopravvento.