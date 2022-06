Continuano l'incessante lavoro dei dirigenti bianconeri, impeganti sui numerosi fronti di mercato che ancora non sembrano sbloccarsi in maniera definitiva. Ma c'è chi sta lavorando intensamente anche sul campo e non solo negli uffici della Continassa. Si tratta dello statunitense Weston Mckennie, il quale ha terminato la sua stagione con alcuni mesi di anticipo a causa dell'infortunio subito e che è tornato ad allenarsi in gruppo solo da qualche settimana. A dargli la carica è stata anche la Juve attraverso un post condiviso sui social, in cui ha pubblicato uno scatto che ritrae l'ex Shalke nella seduta odierna.