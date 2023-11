Adesso suona la campanella dell'emergenza per la Juventus, soprattutto per quel che riguarda il centrocampo. Come riporta la Nazionale USA, Westonha lasciato il ritiro a causa di una tendinopatia al ginocchio sinistro. Il centrocampista farà rientro domani alla Continassa dove lo staff medico esaminerà a fondo le sue condizioni.Secondo quanto filtra, la sua partenza dal ritiro USA sarebbe a scopo precauzionale,"Il centrocampista dell'USMNT Weston McKennie ha lasciato il ritiro per recuperare da una tendinopatia aggravata del ginocchio sinistro. Nessun sostituto verrà aggiunto al roster mentre gli Stati Uniti sabato affronteranno Trinidad e Tobago nella gara di ritorno dei quarti di finale della Concacaf Nations League."