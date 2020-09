Weston McKennie si sta attirando le simpatie del tifo bianconero in queste prime settimane alla Juventus, con la sua esplosività sia caratteriale che atletica, e il dinamismo che sembra poter dare al centrocampo bianconero. Oggi il centrocampista 22enne americano, primo giocatore made in Usa nella storia della Juve, ha pubblicato una storia su Instagram tratta dall'allenamento odierno. E un messaggio: "La preparazione è la chiave". McKennie è arrivato dallo Schalke 04 per delle cifre che, tra prestito, riscatto e bonus, possono sfiorare i 30 milioni di euro.