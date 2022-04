In casa si pensa esclusivamente a preparare al meglio il prossimo impegno di campionato, in programma domani sera in quel di Cagliari, dove i bianconeri andranno a caccia di 3 punti fondamentali per la corsa alla zona Champions. La sconfitta contro l'Inter ha infatti avvicinato la Roma di Josè Mourinho al quarto posto che ora, dista appena 5 punti. Ecco perche bisognerà prestare la massima concentrazione e interpretare le restanti gare alla perfezione, altrimenti si rischia di compromettere drasticamente l'intera stagione.



ARMA IN PIU' - Ma il contributo maggiore lo si dovrà vedere dai giocatori che scenderanno in campo, i quali dovranno lottare dal primo all'ultimo secondo e dare l'anima in ogni gara, rispolverando il tanto agognato DNA Juve. Un grande apporto di energie fisiche e mentali potrebbe arrivare verso il finale di stagione anche da Weston Mckennie, fermatosi per un grave infortunio che, in un primo momento sembrava avergli sancito definitivamente la fine dell'intera annata ma che, in queste ultime settimane sta scrivendo un destino totalmente differente. Stando agli ultimi accertamenti infatti, lo statunitense potrebbe riuscire a fare il suo rientro in campo tra la fine di aprile e gli inizi di maggio, come dichiarato anche da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di oggi. Nel mirino c'è la gara contro il Venezia fissata al primo maggio, ma i tifosi juventini si augurano di poterlo vedere anche per la sfida del 24 aprile contro il Sassuolo.