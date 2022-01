di Benedetta Panzeri

Forse forse, con lui Massimiliano Allegri ci aveva visto giusto... Dieci gol a stagione, Weston McKennie può farli davvero. Se poi non saranno dieci ma otto, poco cambierà a livello concettuale. Perchè il discorso, con il passare dei giorni, sembra assumere una concretezza sempre maggiore. L'Harry Potter della Juve può fare magie, in sostanza può segnare sempre. Lo ha spiegato bene il tecnico nel post partita di ieri sera: lo statunitense è chiaramente un incursore, un centrocampista offensivo, che per essere precisi rende meglio a destra piuttosto che a sinistra.



E non a caso, proprio da quel versante sono arrivati per lui due gol consecutivi, in Supercoppa Italiana e in campionato contro l'Udinese, che hanno portato il suo bottino stagionale a quattro: manna dal cielo per la Juve, di fatto ancora senza un bomber e dunque sempre alla ricerca di reti da tutti i reparti, specie dal centrocampo. Di uno così, la squadra di Allegri non può proprio fare a meno: ecco perchè, dopo un inizio di stagione poco convincente, Wes è finito nella lista degli incedibili, di quelli da tenersi stretti in attesa di tempi migliori. E ora il traguardo dei dieci gol non sembra poi così lontano: la stagione è lunga, e dietro l'angolo - dopo gli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria - c'è il big match con il Milan, che l'americano con il ciuffo biondo ha già colpito un anno fa. E per un "maghetto" come lui, ogni occasione è buona...