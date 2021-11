Nella sua chiacchierata con Nbc Sports il centrocampista dellaWestonha raccontato anche il suo rapporto con inetwork. "Provo a non guardarli tanto, ma a volte è difficile evitarlo e le cose che mi hanno detto sono state dure da accettare", le sue parole. "C'è stato anche, sono stato chiamato in mille modi, mi è stato detto che sono egoista e che mi comporto come un ragazzino. Ho lavorato tutta la vita per arrivare dove sono. Ho imparato che devo continuare a lavorare, a testa bassa, e dimostrare sul campo che si sbagliano".