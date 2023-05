Non è andata come sperato l'avventura di Westonal, cominciata a gennaio con il trasferimento in prestito dallae conclusa di fatto ieri, dopo la retrocessione della squadra inglese dalla Premier League alla Championship. Il centrocampista classe 1998 ha collezionato solo un assist in 19 presenze, non riuscendo a entrare nel cuore dei tifosi che nel corso dell'ultimo match contro illo hanno persino ricoperto di cori vergognosi: "Vai via ciccione b******o".In sua difesa è intervenuto, che sui social, come racconta Tuttosport, ha pubblicato un messaggio - "Tutto il meglio per LUFC! Per coloro che hanno sostenuto Weston in un ambiente ostile avete il mio rispetto! Per coloro che non hanno ricordato che è uno sport di squadra che vivi per combattere un altro giorno" - accompagnato stranamente da un video dedicato al famoso gorilla, nel settimo anniversario della sua morte. Un accostamento parecchio strano, che i tifosi non hanno compreso e che al momento McKennie senior non ha chiarito. Intanto, ciò che è certo è che Weston tornerà alla Juve, dove poi si deciderà il suo prossimo futuro.