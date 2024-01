Weston Mckennie è diventato uno dei giocatori più importanti di questa Juve e un imprescindibile per Massimiliano Allegri, che lo utilizza sia come interno di centrocampo che esterno a destra. In pochi mesi è cambiato tutto per lo statunitense, che sembrava destinato a partire in estate dopo il prestito al Leeds. Alla Continassa ora puntano sul giocatore, tanto che è iniziata la trattativa per il prolungamento del contratto. Quello attuale infatti è in scadenza nel 2025; la Juve ha deciso di voler blindare il texano con il rinnovo.