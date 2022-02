"Anche Westonè stato sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il J|Medical che hanno confermato la presenza di una frattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane". Questo il comunicato della Juventus sull'americano, che sarà out per la maggior parte del resto della stagione. Un duro colpo per Allegri, per la Juve e lo stesso McKennie. Ecco la foto del giocatore a casa, con il gesso: