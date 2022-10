Nuovo stop in casa. Allegri perde pezzi e per i prossimi impegni dovrà fare a meno di Weston, per lui fastidio muscolare al retto femorale. un infortunio che lo terrà fuori dal campo per circa due settimane: salterà gli impegni contro Psg, Inter, Verona e Lazio. Lo statunitense si rivedrà solo dopo il Mondiale.