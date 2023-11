Anche Weston, grande protagonista in questa prima parte di stagione della, sarà impegnato nei prossimi giorni con la sua. Nello specifico, all'orizzonte c'è una doppia sfida di CONCACAF Nations League per gli USA, che sfidano Trinidad e Tobago, andata e ritorno, nella notte italiana del 17 e del 21 novembre: il centrocampista classe 1998, quindi, sarà l'ultimo insieme a Gleison Bremer tra i bianconeri a rientrare alla Continassa, a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter. Non convocato invece, come previsto, Timothy, ancora alle prese con l'infortunio rimediato nelle scorse settimane.