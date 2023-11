90 minuti (più recupero) in campo per Weston, che nella notte ha indossato la maglia deglinella sfida contro Trinidad e Tobago: 3 a 0 il risultato finale del match che ha avuto tra i protagonisti anche il centrocampista della, valido per la CONCACAF Nations League. Il classe 1998, come noto, sarà l'ultimo tra i giocatori bianconeri insieme a Gleison Bremer a fare ritorno alla Continassa al termine della sosta, a pochissimi giorni dal big match contro l'Inter.