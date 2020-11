Il primo a rientrare. Questa mattina, Weston McKennie sarà già alla Continassa, pronto a varcare i cancelli del centro sportivo. 180 minuti contro Galles e Panama, lo juventino tra i migliori della selezione USA. West si appresta a 'lavorare' parecchio pure in questo periodo: del resto, Aaron Ramsey è ancora fuori, e Arthur e Bentancur rientreranno in ritardo dalle nazionali. Dunque, tocca di nuovo a lui, che si 'sobbarca' volentieri questo tour de force. Ha già stregato i tifosi - come racconta Tuttosport - per la passione con cui scende in campo. Anticipo, personalità e zona gol. Riuscendo spesso a liberarsi al tiro.