Il peggiore dei suoi. Westonè stato bocciato da tutti i giornali in edicola. Nelle pagelle dell'americano regnano i 5: "Non tutta colpa sua. Mediano a due, con compiti da regista: non proprio il suo ruolo - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, ma dà l'idea del caos Juve. Dentro Fagioli, i conti tornano subito". Per il Corriere dello Sport, è da 5.5: "Sostituzione provvidenziale, anche per lui che sembra dover raccogliere le idee". Per Tuttosport è 5: "Il festival dell'imprecisione e della confusione: smania ma è disordinato".