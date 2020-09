Il numero 14 nella storia del calcio è sinonimo di un giocatore... totale come Johan Cruijff. Ma nella storia della Juventus è il numero di centrocampisti di gran quantità ma non solo, come Blaise Matuidi, Alessio Tacchinardi e Didier Deschamps. E da oggi, anche di Weston McKennie. Il 22enne americano si è oggi presentato ufficialmente in conferenza stampa e ha posato per la foto di rito con la nuova maglia insieme a Fabio Paratici. Un numero che lo colloca in una tradizione di dinamismo in mezzo al campo. Che del resto è la sua caratteristica principale, come lui stesso ha affermato questo pomeriggio alla Continassa, aggiungendo poi che a mister Pirlo piace il suo stile di gioco. So, good luck!