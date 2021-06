Dal ritiro della nazionale USA, il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato non solo della vittoria della Champions League da parte del connazionale Christian Pulisic con la maglia del Chelsea, ma anche del proprio ruolo: "Da me ci si aspetta pressing e recupero di palloni. Questo è il mio lavoro, è chiaro! Poi tra nazionale e club ci sono rose e moduli diversi, ma per quanto riguarda le aspettative su quello che io devo fare sul terreno di gioco, esse sono identiche tra Stati Uniti e Juve".