In una lunga intervista rilasciata alla rivista Sports Illustrated, Weston McKennie ha parlato del suo arrivo alla Juventus e del primo impatto con i colori bianconeri: "All'inizio ho pensato: ok è un prestito, un periodo di prova di un anno. Ora, però, provo un senso di appartenenza , credo di aver trovato la mia nuova casa e penso di poter giocare a questi livelli. Al mio fianco trovo calciatori con i quali ho sempre sognato di poter giocare. Ho realizzato di poter stare al passo e di poter giocare con loro, di poter avere un ruolo in questa squadra e avere un impatto. Non sono più preoccupato come lo ero all'inizio. Spero di poter dimostrare che anche un club come la Juventus si può interessare ad un calciatore come me o, in generale, al calcio americano. Sarà una sfida, ma io amo le sfide".