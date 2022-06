Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, occhio al futuro di Weston McKennie. Sì, perché Rabiot non è l’unico del centrocampo bianconero a essere considerato “non intoccabile”: anche McKennie è sulla lista dei possibili partenti, soprattutto perché l’americano ha molti estimatori e potrebbe garantire qualche flusso di denaro in entrata in cassa.