Nonostante Weston Mckennie non sia in condizioni fisiche ottimali, il texano avrebbe comunque convinto sia Giuntoli che Allegri negli allenamenti e nelle partite giocate fin qui, tanto che adesso l'ex Leeds non sarà ceduto ad ogni costo. In particolare, Mckennie ha dato risposte positive nella prima mezz'ora contro il Real Madrid. Lo riferisce Tuttosport.