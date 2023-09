In un'intervista ai canali della Juventus ( QUI l'integrale) Westonha parlato di Timothy. Le sue parole:"Fantastico. Per un po' sono stato l'unico in Italia adesso ci sono altri americani. Per lui è bellissimo vedere il suo percorso e i traguardi. Suo padre è un grande tifoso della Juventus. Se al mondiale avessi detto che io e lui avremo giocato insieme non so come avrebbe reagito. Tim è molto felice di essere qui. Bello avere una persona che capisce lo slang americano, un compagno con cui tornare in America e ha una grande energia".