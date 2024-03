Grande gioia per Westone Timothynella semifinale di CONCACAF. Lanella notte ha battuto 3-1 la Giamaica dopo 120’ di battaglia accedendo quindi alla finalissima di domenica contro il Messico. Insostituibile in mezzo al campo per la squadra a stelle e strisce, il centrocampista dellaè rimasto in campo per tutta la partita contribuendo alla vittoria finale. Ha fatto ampiamente la sua parte anche l'esterno classe 2000, scelto dall’inizio nel tridente statunitense e sostituto al 63° del match. Entrambi sono attesi da un ruolo da protagonisti nel finale di stagione in bianconero.