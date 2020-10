"Sì, ci sono i tempi tecnici per portarlo con noi. Ieri è arrivato il tampone negativo, oggi la visita di idoneità sportiva, speriamo che domani possa essere a disposizione per venire in panchina". Così ha parlato Andrea Pirlo, che in conferenza stampa ha parlato di Weston McKennie e della situazione dei positivi in casa Juve. In realtà, del positivo: perché in questo momento è rimasto soltanto Cristiano Ronaldo a 'combattere' con il virus. Dunque, Weston dovrebbe rientrare già in panchina nella gara con il Verona, magari giocare già uno spezzone per essere pronto alla sfida con il Barcellona. Staremo a vedere come lo utilizzerà Andrea Pirlo.