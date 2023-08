. Non era di certo un segreto, ma nella giornata di oggi è emerso un indizio che somiglia tanto a una conferma: ladel centrocampista statunitense è infatti improvvisamente "scomparsa" dallo store ufficiale della, dove invece nelle scorse ore sono state aggiornate con i nuovi numeri quelle di Nicolò Fagioli, Kaio Jorge e Samuel Iling-Junior, che hanno scelto rispettivamente il 21, il 26 e il 17. Il classe 1998, come noto, non è mai stato considerato incedibile, nonostante le buone sensazioni lasciate durante la pre season. E se negli ultimi giorni di mercato dovesse davvero partire, con tutta probabilità Cristiano Giuntoli andrebbe all'assalto di un nuovo centrocampista, che potrebbe prendere quelgià sulla schiena di Claudio Marchisio che, ad oggi, risulta ancora libero.Al momento i nomi più caldi sono sostanzialmente tre. Uno è quello di Habib, 19enne dellovalutato tra i 18 e i 20 milioni di euro. C'è poi il figlio d'arte Khephren, per il quale però ci sarebbe da "lottare" con ilche chiede almeno 50 milioni, decisamente troppi per la Juve. Infine, da tenere d'occhio la situazione di Lazar, che dopo la clamorosa "rottura" con l'Inter è tornato all'dove si sta allenando da solo, con la famiglia Pozzo decisamente infastidita per la trattativa saltata con i nerazzurri e poco propensa a reintegrarlo in squadra. Arriverà uno di loro? Non resta che attendere. Intanto, però, c'è un altro aspetto oltre a quello economico per cui l'eventuale cessione di McKennie diventerebbe un'ottima notizia per i bianconeri: evidentemente infatti, per decidere di privarsi di un giocatore comunque arruolabile, la Juve deve aver avuto sufficienti rassicurazioni da Paul, che potrebbe anche essere convocato per la sfida di domenica contro l'Udinese; gli ultimi segnali, in effetti, sembrano essere confortanti, con la presenza da titolare e il gol nell'amichevole con l'Alessandria. Niente di clamoroso, sia chiaro, ma quanto basta per guardare all'esordio in campionato con quel pizzico di ottimismo che non guasta mai.