Westonè pronto a lasciare la. L'annuncio è arrivato direttamente da Massimiliano, che in conferenza stampa ha escluso categoricamente la possibilità di averlo a disposizione per la sfida di domani contro il. "Non ci sarà, assolutamente no: è al centro di voci di mercato, credo abbiano già trovato l'accordo con la società dove dovrebbe andare. Domani è inutile averlo": queste le parole del tecnico, che non lasciano dubbi sul prossimo futuro dello statunitense.Come vi stiamo raccontando da diversi giorni, sul centrocampista classe 1998 è piombato il, che ha ricevuto l'ok del giocatore al trasferimento senza però riuscire a trovare subito un accordo economico con il club bianconero: la distanza tra richiesta e offerta era di circa 7 milioni di euro, ma a questo punto la situazione pare essersi sbloccata. Stando a Sky Sport, la Juve e gli inglesi hanno raggiunto un accordo verbale per uncon(che può diventare obbligo a determinate condizioni). Il Leeds, al momento, sta lavorando per limare gli ultimi dettagli del contratto del giocatore, che partirà per l'Inghilterra già domani: subito dopo il suo arrivo, si sottoporrà alle