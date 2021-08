Quante volte qui su IlBianconero.com avete letto paragoni tra Weston McKennie e Arturo Vidal. Sì, perché tante caratteristiche in comune ci sono, non solo a livello puramente tecnico. Entrambi presi da squadre di Bundesliga, entrambi arrivati da semisconosciuti in Serie A, entrambi centrocampisti di grande intensità a cui abbinano buona tecnica e presenza in zona gol. Una serie di parallelismi che ci sono venuti spontanei!

Tuttavia registriamo anche il paragone di Repubblica Torino tra l'americano e Sami Khedira: giocatore intelligente, molto meno dinamico di Vidal e dello stesso McKennie ma in grado, valorizzato moltissimo proprio da Max Allegri, di occupare sempre la zolla giusta del terreno e farsi valere anch'egli negli inserimenti. E rispetto a Vidal, un po' più presente nel gioco aereo.

Insomma, voi cosa ne pensate: McKennie è più Vidal o Khedira?