Quando è arrivato alla Juventus qualcuno ha storto il naso. C'era da migliorare il centrocampo, e si va a prendere un poco blasonato centrocampista tutto intensità dello Schalke 04?centrocampista poco conosciuto al grandissimo calcio, di grande intensità ma dotato di mezzi tecnici, soprattutto balistici, da sfoggiare all'occorrenza, proveniente da un campionato che fa dell'intensità un mantra come quello tedesco. Poi sì, sicuramente anche una manovra di marketing per conquistare fette di mercato Usa, why not? Ma perché una cosa deve per forza escludere l'altra...Le prime prove di questa delicata stagione, e in particolare il 3-0 di ieri sera inflitto alla Dinamo Kiev, sembrano dimostrare che McKennie è qualcosa di più che un semplice "cagnaccio" di centrocampo.Ok, non è Pjanic e neppure Marchisio. Ma è McKennie. Uno che puoi mettere falso trequartista o centrocampista di rottura e porta comunque a casa la prestazione. A proposito di paragoni con Vidal...Indubbiamente deve un po' sgrezzarsi tecnicamente: pulire meglio il pallone e migliorare i tempi di gioco in fase propositiva.E cullare sogni libidinosi di formazione più tranquillamente. Uno così, coi prezzi di oggi, val bene la ventina abbondante di milioni spesi in estate.