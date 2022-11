Nella mattinata di oggi la Juventus ha svolto la sua consueta seduta di allenamento che, ha portato altre buone notizie in tutto l'ambiente bianconero. Come si può leggere anche attraverso il comunicato ufficiale del club infatti, i due infortunati Mckennie e Paredes si sono allenati parzialmente in gruppo, con buona possibilità di vederli nella lista dei convocati per la sfida di domenica contro la Lazio.