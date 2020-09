Si è presentato, ha spiegato come fosse un sogno che diventa realtà, ora se lo terrà ben stretto con tutte le sue forze. Weston McKennie vuole conquistare la Juventus e compagni, in primi Andrea Pirlo. Partirà indietro nelle gerarchie, ma chi lo conosce ne esalta le doti caratteriali, un vero combattente che non molla un centimetro. Questo aspetto lo aiuterà molto a irrompere dalle retrovie, partendo dagli allenamenti dalla Continassa: “La prima settimana è andata”, così ha scritto su Instagram. Ora sotto con la seconda.