Lavince di misura il derby ma resta ancora una grande incognita. Rappresentata da Weston. Il texano sembra essere l'ombra di sé stesso. Quando è arrivato nell'agosto 2020 dalloè subito sembrato uno dei centrocampisti che la Juventus cercava: rapido, abile negli inserimenti e con uno spiccato senso del gol. Ora però la situazione sembra quasi essersi ribaltata e il centrocampista non riesce più a convincere.In estate il cambio numero di maglia passando dalla 14 alla 8. Una rete importante contro ilin Champions League che ha illuso i bianconeri ma poi nient altro. Il centrocampista sembra un'ombra, spesso fuori dal gioco, pochi inserimenti e mai concretizzati. Una foto virale in cui i tifosi lo definiscono "fuori forma".ha mostrato ai tifosi ciò che realmente può essere, in un centrocampo dove le scelte non mancano deve recuperare sé stesso e tornare a mostrare a Massimilianoquanto vale al più presto.