Le parole dia Gazzetta:WEAH - "Tim e io siamo innanzitutto grandi amici e ci troviamo bene sia in campo che fuori. Non sono parole di circostanza, ognuno è genuinamente contento dei successi dell’altro, non ci sono gelosie tra di noi. Abbiamo anche una connection speciale in campo ed è stato molto bello partire titolari entrambi sabato nel derby. Spero la cosa possa ripetersi spesso".