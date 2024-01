Intervenuto ai microfoni di 8by8 Magazine, Westonha parlato anche del suo rapporto con il connazionale Timothy, acquisto estivo della. Ecco il suo commento: "È sempre bello avere qualcuno del genere, perché è la tua famiglia lontano dalla tua famiglia. Come ho detto prima, sono così socievole che posso andare a divertirmi con chiunque dei giocatori della squadra. Ma tendo a passare del tempo con Tim e Moisepiù di chiunque altro. Durante la settimana, se ci alleniamo, Tim passa e Patrick cucina qualcosa. Mangiamo, ci sediamo e chiacchieriamo di cose casuali. Guardiamo film, giochiamo mentre guardiamo film. Potrei giocare a Fortnite mentre lui gioca ad altro. Letteralmente passiamo il tempo insieme. Condividiamo il silenzio. O per esempio con Moise, ci piace andare in studio e fare musica. Io faccio rap".