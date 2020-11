Prestazione non brillante quella di Weston McKennie contro gli ungheresi del Ferencvaros, parso ingabbiato nella posizione di ‘falso trequartista’ ed espletare il doppio compito assegnato da Andrea Pirlo. Se la fase difensiva è ok, quella offensiva non è pungente. Ma la sua presenza in campo dal primo minuto è valso un record tutto americano. Come riporta il sito ufficiale della Juve, “Weston McKennie è il primo giocatore di nazionalità americana a disputare un incontro di Champions League da titolare con una squadra italiana”.