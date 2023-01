Mentre laaffondava contro il, certificando la propria crisi che non sembra conoscere fine, Westonarrivava all’aeroporto di Caselle per imbarcarsi su un volo destinazione. Qui, il centrocampista americano oggi svolgerà le visite mediche, per poi unirsi alla causa del club inglese. Prima, però, l’ormai ex bianconero si è presentato allo Stadium, un ultimo saluto a club e tifosi che, adesso,. Un calciatore alla continua rincorsa della forma migliore e spesso troppo confusionario tatticamente e poco nel vivo del gioco. La qualità migliore dello statunitense è anche ciò che si ricerca sempre di più nel calcio moderno: la. Caratteristica che ha permesso a Massimiliano Allegri di tappare i buchi e impiegarlo – con alterne fortune -, nel ruolo di esterno destro.Nel buco lasciato da, ancora ai box questa volta per un problema al nervo sciatico, ieri è stato impiegato. Al rientro da un lungo infortunio, in campo dal primo minuto, la sua prova è stata esattamente come ce la si sarebbe aspettata: opaca, con tanti errori, sicuramente gravemente insufficiente.E quindi, chi rimane?non dà più garanzie e tra 5 mesi concluderà la sua lunga avventura in bianconero.non sembra poter essere un titolare di questa squadra;non garantisce, per caratteristiche, la copertura difensiva necessaria a fare tutto il binario destro,è stato bocciato e il giovanerimandato.. A meno che, nelle ultime ore di mercato, la Juve non batta un colpo.