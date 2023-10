Westonsi sta gradualmente affermando come un elemento di cruciale importanza per laguidata da Massimiliano, un cambiamento significativo rispetto alla sua condizione di esubero durante l'estate presso la Continassa. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, sembra che la dirigenza bianconera stia ora valutando la possibilità diIl cammino di McKennie con la Juventus è stato caratterizzato da una notevole trasformazione e crescita. Inizialmente relegato ai margini della squadra, il calciatore statunitense ha dimostrato il suo valore sul campo e guadagnato la fiducia del tecnico Allegri.L'interesse da parte della dirigenza bianconera nel rinnovare il contratto di McKennie sottolinea quanto il suo contributo sia stato apprezzato. Il prolungamento del contratto potrebbe rappresentare un segnale di fiducia nei confronti del giocatore, e una conferma del suo ruolo chiave all'interno della squadra. La Juventus, notoriamente impegnata nella gestione oculata delle risorse finanziarie, sembra riconoscere il valore a lungo termine di McKennie per il club.