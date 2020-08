Non ci sono più dubbi, Weston McKennie è pronto a vestire la maglia della Juventus. L’ormai ex centrocampista dello Schalke 04 è atterrato a Torino all’aeroporto di Caselle (qui sotto il video), domani mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito e presto si aggregherà al resto della quadra. Da maestro, Pirlo potrà insegnargli i trucchi del mestiere, al primo giocatore statunitense nella storia del club. Il classe ’98 si trasferisce alla Juve in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro con un diritto di riscatto pari a 18 milioni di euro, che diventerà obbligatorio al raggiungimento del 60% delle presenze, più ricchi bonus al raggiungimento di determinati obiettivi.