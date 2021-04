Si è chiusa qui e non si riaprirà. La Juventus ha "riabbracciato" McKennie, Dybala e Arthur, che sono tornati ad allenarsi questa mattina al Training Center della Continassa insieme all'intero gruppo squadra. Dopo l'incertezza mostrata dalle parole di Pirlo di ieri, il copione si è svolto esattamente come ci si aspettava: un turno di 'stop', oltre alla multa, e i tre che sono tornati a disposizione del tecnico. Sempre a Pirlo spetterà l'ultima parola per la sfida di mercoledì con il Napoli: ma i tre vanno verso una convocazione a questo punto scontata.



IL COMUNICATO - Intanto, la Juve ha diramato il report dell'allenamento di oggi. "Bianconeri alla Continassa nella mattinata: domani di nuovo in campo al mattino - si legge su Juventus.com -. La Juve è tornata subito a lavorare nella mattina di Pasqua, per mettersi alle spalle il Derby di ieri e soprattutto per preparare l’importantissimo recupero di mercoledì all’Allianz Stadium contro il Napoli. Scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni in campo e partita per il resto della squadra; domani si torna ovviamente in campo, e l’appuntamento per tutti è fissato al mattino".