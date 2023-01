Proseguono fitte le trattative traper Weston. Si lavora, in particolar modo, alla formula del trasferimento mentre in casa bianconera si ragiona, tra le altre cose, sul buco a destra presente in rosa, sulle condizioni die, quindi, sull’opportunità o meno di lasciar partire un giocatore duttile come lo statunitense.Presto o tardi, comunque,lascerà Torino. Difficile immaginare un progetto a lungo termine per il centrocampista che, anche se dovesse rimanere a gennaio, potrebbe partire in estate. Insieme a lui, la mediana della Juventus potrebbe dover fare a meno di– il discorso rinnovo c’è, ma rimane sempre in ripida salita -, e di, difficile, in questo momento, poter immaginare il suo riscatto, per motivi economici e tecnici.Via alla rivoluzione a centrocampo, dunque. Tre uscite,sempre più al centro e i giovani comein rama di lancio. Ma sarà necessario intervenire sul mercato e su questo fronte la Gazzetta dello Sport questa mattina fa tre nomi: “Un rinforzo a centrocampo arriverà, ma livello e costi dell’operazione saranno la conseguenza di quello che nei prossimi mesi succederà dentro e fuori dal campo. Aspettando di conoscere con precisione il futuro (anche a livello di nuovi dirigenti, Giuntoli resta un’opzione), i bianconeri tengono le antenne dritte su Marceloe sul possibile divorzio dall’Inter. Ma alla Continassa sono segnalati attivi soprattutto su(Sassuolo) e(Lecce)”.