C’è tanto entusiasmo e curiosità per Weston McKennie, nuovo acquisto della Juventus prelevato dallo Schalke 04. Come riporta Calciomercato.com però, il suo arrivo precluderebbe l’arrivo di un nuovo giocatore extracomunitario. Dopo l’arrivo di Arthur dal Barcellona il centrocampista statunitense andrà ad occupare il secondo slot disponibile, visto che rispetta i requisiti del caso (almeno 5 presenze in nazionale negli ultimi 2 anni). Il suo approdo a Torino chiude quindi la porta a Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton.