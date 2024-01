Intervenuto ai microfoni di 8by8 Magazine, Westonha parlato anche del suo ruolo in campo. Ecco il suo commento: "Alla, onestamente, non mi dispiace in quale posizione gioco. Che sia terzino destro o centrocampo, mi diverto in entrambe. Penso di poter mettere su una buona performance in entrambe le zone. Quello che vuole l'allenatore, farò. Quello che aiuta la squadra. Non ho un ego quando si tratta di essere in campo. Voglio solo che la squadra vinca e raggiunga quel piano A adesso, che è qualificarsi per la Champions League e vincere il campionato”.