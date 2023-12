Westonè oggi tra gli ospiti del podcast 19F. Podcast che vede, tra gli altri, come curatore Moiseinsieme al fratello Giovanni. QUI le dichiarazioni integrali– Sì! Da quanto sono in Italia? Tre anni e mezzo. Se ho sofferto lo shock culturale? Sì, mi piace qui l’Italia. In Italia la mentalità è chiusa, è tradizione. Va bene, però devi essere più aperto mentalmente con gli altri. Un esempio? Io mangio pasta con pomodoro, pesto con pollo e tutti qui in Italia: che schifo! Ma non l’hanno mai provato.