Allegri è stato chiaro, già in conferenza stampa: Westonnon sarà convocato perché la Juve ha trovato l'accordo per la cessione con un altro club. Due più due facilissimo: quel club è proprio il Leeds, non nominato dal tecnico bianconero ma comunque intuibile. Nel frattempo, racconta Calciomercato.com, ci sarebbe stato bisogno da parte dei suoi agenti di limare gli ultimi dettagli, prima di dare il via libera all'affare, atteso già nella giornata di domenica, cioè domani, in Inghilterra per le visite mediche e le firme.Da CM, emergono ulteriori dettagli sull'operazione. L'americano andrà a guadagnare oltre 4 milioni netti, in bianconero l'ingaggio era sensibilmente inferiore (circa 2,5 milioni netti). L'accordo tra Juve e Leeds è arrivato grazie all'apertura del club inglese nel trasformare la proposta di prestito con diritto di riscatto in un obbligo di riscatto condizionato: "per la precisione - spiega Calciomercato -, questo dovrebbe scattare in caso di salvezza del Leeds e se McKennie dovesse disputare almeno dieci presenze".