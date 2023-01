Westonpuò dire addio in questa sessione di mercato. Come vi abbiamo raccontato, il centrocampista americano è nel mirino del Leeds e con il suo approdo in Premier League, la Juventus si ritroverebbe molti milioni nelle casse. All'incirca 30-35. Accordo ancora da definire, ma un saluto è più che possibile stando a quanto raccolto negli ultimi giorni.Ma come? Come spiega Calcio&Finanza, il costo storico del giocatore – arrivato dallo Schalke 04 e con un contratto in scadenza nel 2025 – è pari a quasi 21,4 milioni di euro. Il suo valore netto a bilancio a giugno 2022 era pari a 14,8 milioni di euro, mentre alla fine di gennaio il suo valore sarà pari a oltre 11,9 milioni di euro. La Juve, quindi, in caso di cessione potrà mettere a segno unaA cui va aggiunto il risparmio su cinque mesi di ammortamento (circa 2 milioni) e di stipendio (poco più di 1,3 milioni).